Bakanlıktan haksız kazanca geçit yok

TİCARET Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekonomik refahı bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratabilecek fiillere yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda kesilen cezalardan örnekler verilerek, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri için 231 milyon 356 bin 250 lira, fahiş fiyat için 126 milyon 729 bin 250 lira, kuyum sektörü denetimlerinde 16 milyon 500 bin lira, emlak sektörü için 4 milyon 244 bin 688 lira, otomotiv sektöründe de 4 milyon 673 bin 912 lira ceza verildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu yılın ocak-nisan döneminde 198 bin 357 firma ve 11 milyon 697 bin 546 ürün denetlenerek 1 milyar 25 milyon 599 bin 375 lira ceza uygulandığı aktarıldı. Rekabet Kurumunca yürütülen çalışmalara da dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2024 yılında 223 firmaya 7 milyar 725 milyon 500 bin 58 lira idari para cezası uygulandı. Bu yılın ilk 4 ayında da başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 58 firmaya 4 milyar 477 milyon 510 bin 76 lira idari para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayacağız."