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Haberler Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi

Son dakika haberleri... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nunda Türkiye ekonomisi ve faiz politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Karahan, "Dezenflasyon süreci devam ediyor, enflasyonun ana eğilimi geriledi" dedi. Para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karahan, "Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Para politikasında sıkı ve kararlı duruşu devam ettirmek gerekli" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nunda Türkiye ekonomisi ve faiz politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hazirandan bu yana dezenflasyon süreci devam ediyor. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti, mal enflasyonu düşüyor. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Talepte oluşan dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı verdi.

DEZENFLASYONUN DEVAMI SAĞLANACAK

Yaşanan hareketlilik karşısında proaktif biçimde gerekli tedbirleri aldık. Dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. Son dönem yerel ve uluslararası gelişmelerin, özellikle yurt dışı kaynaklı döviz talebinde artışa sebep olduğu görülüyor.

SIKI DURUŞ MESAJI

Gelişmekte olan ülkelerden ticaret belirsizliği sonucu portföy çıkışı görüldü. Son dönemde görülen finansal oynaklıkların sistemdeki toplam TL payı üzerinde etkisi sınırlı oldu. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Para politikasında sıkı ve kararlı duruşu devam ettirmek gerekli.

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