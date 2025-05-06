Pamuğun geleceği İzmir’de konuşulacak

PAMUK sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli buluşma için geri sayım başladı. Dünyadaki pamuk sektörü aktörlerinin bir araya geleceği Better Cotton Konferansı 2025, 18-19 Haziran tarihlerinde İzmir'de gerçekleşecek. Dünya çapında İyi Pamuk standardını belirleyen ve denetleyen bir girişim olan Better Cotton Initiative (BC) tarafından İzmir Swiss Otel'de düzenlenecek Konferans'ta pamuk sektörü bileşenleri buluşacak. BC yetkilileri, pamuk sanayicileri, Türk ve uluslararası büyük tekstil markalarının temsilcileri, saha uzmanları ve çiftçiler başta olmak üzere pamuk değer zincirinin bileşenlerinin katıldığı konferans hem fiziksel hem de çevrim içi olarak düzenlenecek.