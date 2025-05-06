‘Sanayicimizi destekleyici yeni adımlar atacağız’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'de düzenlenen "10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, verimliliği, Türkiye ekonomisinin güçlü potansiyelini açığa çıkaran bir kaldıraç olarak gördüklerini söyledi. Kacır, Verimlilik Proje Ödülleri yarışmasını 2014 yılından beri düzenlediklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ödül jürimiz, adaletli, hassas ve profesyonel değerlendirme kriterleri çerçevesinde 11 kategoride 33 projeyi ödüle layık buldu."

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın yoğun ilgi gördüğünü belirten Kacır, ilk başvuru döneminde 877 işletmenin 19,4 milyar liralık yatırım projesini destekleme kararı aldıklarını hatırlattı. Küresel düzeyde yaşanan ticaret savaşlarını titizlikle takip ettiklerini aktaran Kacır, şunları kaydetti: "Türk sanayinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine, potansiyelini heba etmesine asla razı olmayız. Bu anlayışla önümüzdeki süreçte finansman ve istihdam başlıklarında sanayicimizi destekleyici yeni adımlar atmaya hazırlanıyoruz."