Yıllık enflasyon son 40 ayın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yüzde 3 olurken yıllık bazda yüzde 37,86'ya gerilemiş oldu. Böylelikle bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de ilk değerlendirme geldi. Bakan Şimşek, enflasyonun kalıcı şekilde düşmeye devam edeceğini söyledi. Şimşek, "Geçen yıl enflasyon yaklaşık yüzde 44'e geriledi. Bu yılki hedefimiz ise "20'li rakamlar."

TEMMUZ AYINA İŞARET

Arz yönlü gelişmelerimiz sürüyor. Sadece para ve maliye politikalarıyla değil, aynı zamanda arz yönlü dezenflasyonist çabalarla da süreci destekliyoruz. Özellikle kira ve eğitim kalemleri bu alanı yukarı çekiyor. Temmuz ayından sonra bir normalleşme bekliyoruz. Yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 30'un altına ineceğini öngörüyoruz. Para politikası sıkı, gelirler politikası arz yönlü destek veriyor" diye konuştu.

FİYATI ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yoluyla yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 22,82 ile şans oyunları ve yüzde 20,8 ile elektrik izledi. Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 19,84 ile taze meyveler, yüzde 15,57 ile patates, yüzde 13,22 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 9,13 ile taze balık yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 17,32 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 5,08 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 1,81 ile makarna çeşitleri, yüzde 1,3 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık izledi.

KİRA ARTIŞ ORANI

12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı yüzde 48,73 olarak ortaya çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 48.73 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 51.26 olmuştu.

DİRENÇLİ BİR ÜLKE EKONOMİSİ

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini değerlendirdi. Kararlılıkla uyguladıkları ekonomi programı sayesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Tüketici enflasyonu nisan ayında yıllık yüzde 37,9 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı haziran ayından bu yana 37,6 puan ile kesintisiz düşüşünü sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "Hedefimiz, düşük oranlı enflasyonun, dengeli büyüme sürecini, yurt içi ve uluslararası alanda güçlü, dirençli bir ülke ekonomisini sürdürmektir" dedi.