Zeytinyağının kalitesi ödüllendirildi

Aydın'da bu yıl beşincisi düzenlenen Avrupa Birliği tescilli Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmada, kimyasal ve duyusal analizlerden başarıyla geçen toplam 24 üretici firma ödüle layık görüldü.

Yarışma sonuçlarına göre 5 bronz, 5 gümüş, 12 altın ve 2 premium olmak üzere toplam 24 ödül düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. "Premium" kategorisinde ödül alan zeytinyağları hem kimyasal hem duyusal kriterlerde en yüksek puanları elde eden örnekler oldu