‘En Zenginler’ listesine İzmir’den 3 isim girdi

ÜNLÜ ekonomi dergisi Forbes'in hazırladığı liste ile Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu. Dört yıl aradan sonra hazırlanan En Zengin 100 Türk listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer aldı. Bu listeye İzmir'den Mehmet Şükrü Başaran, Ahmet Nafiz Zorlu ve Lucien Arkas girdi. Aliağa'da demir çelik fabrikası ve en büyük tesislerinden biri bulunan HABAŞ'ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran, listede 35. sırada yer aldı.

Zorlu Holding bünyesinde bulunan ve Manisa'da faaliyet gösteren Vestel şirketinin sahibi Ahmet Nafiz Zorlu da listenin 35. sırasında yer aldı. Deniz taşımacılığı, lojistik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Arkas Holding'in sahibi Lucien Arkas, 43. sırada yer aldı. Ayrıca Lucien Arkas'ın oğlu Bernard Arkas listenin 72. sırasında, kızları Claria Arcas ve Diane Arcas Göçmez de listede 78. sırada yer buldu.