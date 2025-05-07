Lokantacılar haksız rekabet kıskacında

İZMİR Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, odayı ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya lokantacıların sorunlarını aktardı. Doğan Kılıç, yüzde 1 KDV ile aldıkları girdiyi kullanarak yaptıkları yemeği yüzde 10 KDV ile sattıklarını belirterek, "Biz daha işin başından kardan yüzde 9 içeri giriyoruz. Yemek kartlarının aşırı komisyonları, kasapların pişmiş et satarak KDV'de bize haksız rekabet yapmaları, yüksek su ve katı atık bedelleri de iyice belimizi büküyor" dedi.

Çankırı ise, sorunları ilgili mercilere ileteceğini söyledi. Çankırı, "Esnaf bu toplumun bel kemiği. Bu kesimin sorunlarını çözmek, halkın huzuru ve refahı açısından gerekli" dedi.