Nisan’da Kızılay’a rekor kan bağışı

2025 yılının ilk 4 ayında Kızılay'a yaklaşık 1 milyon ünite bağış yapıldı. Nisan, en fazla kan bağışının yapıldığı ay olarak tarihe geçti. Trafik kazaları, ameliyatlar, doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar, kan hastalıkları... Her gün binlerce hasta, hayatta kalabilmek için bir ünite kana ihtiyaç duyuyor. Kızılay, 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde 965 bin 174 ünite kan topladı. Bu bağışlar, 939 bin 455 gönüllü bağışçının katkısıyla gerçekleşti. Erkekler yüzde 87 oranında katılım gösterirken, kadın bağışçılar yüzde 13'lük payla katkıda bulundu. Bağışçı profiline bakıldığında, en yüksek katılım 20-21 yaş aralığında gerçekleşti. Toplam bağışların yüzde 18'i 18-24 yaş, yüzde 53'ü 25-44 yaş ve yüzde 29'u 45-70 yaş grubunda.