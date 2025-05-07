Türkiye elektrikte kendi gücünü üretebiliyor

GEÇTİĞİMİZ günlerde Avrupa'da yaşanan elektrik kesintileri, bağımsız enerji sistemlerine sahip olmanın önemini bir kez daha gösterdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, Türkiye'nin enerji altyapısının kendi ayakları üzerinde durabilecek sistemlere sahip olduğunu söyledi. Ulutaş, "Bir halay figürüne benzetebiliriz bunu. Halayın başındaysanız ya siz halaya uyacaksınız ya da halay size uymak zorunda kalacak. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabileceğiniz bir sistemi oturtmanız gerekiyor. Bizim şu anda kendi ayakları üzerinde durabilecek doneler ve sistemlerimiz mevcuttur" dedi.