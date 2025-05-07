‘Yeni lojman modeliyle Manisamız büyüyecek’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Lojman Projesi Lansman ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

"OSB'SİZ İL KALMADI"

Manisa OSB MOSTEM Lisesi'nde düzenlenen törene Bakan Kacır'ın yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıcırcık, Manisa protokolü katıldı. İlk etapta 3 bin 650 konut yapılacak. Toplamda 15 bin konut hayata geçecek.

Bakan Kacır törende şunları söyledi: "Manisa'nın büyüme ve kalkınma yolculuğuna büyük bir ivme kazandıracak yeni projemizin, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yenilikçi, yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretimdir, milli teknoloji hamlesidir. Sürdürülebilir kalkınmamızın lokomotif unsurlarından gördüğümüz OSB'lerimiz de planlı sanayi atılımımızın başat aktörlerinden biridir.

Temel atma töreninde Anadolu Ateşi de sahne aldı. Keyifli vakit geçiren davetliler, bu projenin bölge için hayırlı olmasını diledi.

OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. OSB'lerimizin temel ve yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ile 250 milyon Euro bütçeli Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'ni başlattık. Proje ile 34 OSB'ye 42 yeşil yatırım projesi için uzun vadeli finansman desteği sağladık. Organize Sanayi Bölgeleri için geliştirdiğimiz bu yeni lojman modelinin ilk uygulamasını burada, Manisa'da hayata geçiriyoruz."

Kacır, elverişli coğrafi konumu, güçlü lojistik ağı, yüksek üretim kapasitesi ve nitelikli insan kaynağıyla şehrimiz, son yıllarda pek çok yerli ve yabancı yatırımın adresi olduğunu söyledi.

ÖNCELİK AİLELERİN

Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Manisa OSB bünyesindeki çalışan sayısının 5 yıl içinde 62 binden 90 bine çıkacağını öngörüyoruz. Artan sanayi istihdamının beraberinde doğuracağı konut ihtiyacını karşılamak üzere, çalışanlarımız için 3 bin 650 konutluk modern lojman projesinin temelini atıyoruz. Projeyi aşamalı olarak genişleterek, 15 bin çalışanımızın barınma ihtiyacını karşılayacak; sosyal donatılarıyla entegre, sürdürülebilir ve yaşam kalitesini önceleyen örnek bir yerleşim alanı inşa edilecek. Güçlü bir sanayi, ancak güçlü ailelerle büyür diyerek burada inşa edilecek lojmanların tahsisinde öncelik ailelere verilecek. Önümüzdeki dönemde OSB lojmanları projelerini üretim üssü diğer şehirlerimizde de devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

'İLKLERE İMZA ATTIK'

MANİSA OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, "Bölgemizde birçok farklı alanda öncü projeler gerçekleştirdik. Bugün de bu projelere bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse, birçok "ilk"e imza attık: İlk lojistik merkez Manisa Organize Sanayi Bölgemizde kuruldu. İlk enerji santrali burada faaliyete geçti. 2 milyonu aşkın konut, devlet eliyle yapıldı. Bu konutlar, güvenilirliğini kanıtladı" dedi.