Bakan Bayraktar: Yeni bir ‘rekor kurulu gücü’ devreye alacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'te rüzgar ve güneş enerjisinde 6 bin 818 megavat kurulu gücün devreye alındığını belirterek, "Bununla bir rekor kırıyoruz. Bu yıl inşallah bu rakamın üzerine çıkacak, yeni bir 'rekor kurulu gücü' devreye alacağız" dedi. Bakan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nda, enerjide dışa bağımlılığı da azaltacak adımlar attıklarını söyledi.

'BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR'

2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik birçok iddialı projenin hayata geçirildiğini belirten Bayraktar, yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atıldığını bildirdi. Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyük bir potansiyele sahip olduğunu anımsatarak, "Rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü son 23 yılda sıfırdan 35 bin megavatın üzerine çıkarttık. Rüzgar ve güneş enerjisi üretimimizle, tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını karşılar hale geldik" diye konuştu.