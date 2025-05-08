Dünya liderlerinin tercihi Söke Pamuğu

Aydın'ın Söke ilçesinde yetişen, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescilli Söke Pamuğu dünya markası haline geldi. Söke pamuğunun hammaddesi olduğu iplik ve kumaştan üretilen gömlekleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra İngiltere Kralı Charles'a ve Hollywood ünlüleri giyiyor. Az çepelli, sarılık değeri düşük, parlak ve uzun lifli yapısıyla öne çıkan Söke Pamuğu bu özellikleri sayesinde elde edilen iplikler hem ince hem de dayanıklı olup, kaliteli tekstil ürünlerinin üretiminde tercih ediliyor. Hammaddesi Söke Pamuğu olan iplik ve kumaşlar dünyaca ünlü tekstil markalarının ürettiği gömleklerde tercih edilirken dünya liderleri ve dünya starları da bu gömlekleri terletmediği için kullanıyor. Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar, "Fransa, İngiltere ve İtalya'daki mağazalarda o gördüğünüz gömleklerin kumaşlarının hammaddesi Söke pamuğu olması bizleri gururlandırıyor" dedi.