Türkiye Sigorta zirvede

Türkiye Sigorta Birliği'nin 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, sektörde en fazla prim üretimi yapan ilk 10 sigorta şirketi toplamda 182,4 milyar TL'lik üretimle pazarın %68,45'ini elinde bulunduruyor. Listenin zirvesinde, 41,4 milyar TL'lik üretim ve %15,53'lük pazar payı ile Türkiye Sigorta AŞ yer aldı. Sektör genelinde rekabetin giderek arttığı bu dönemde, ilk 10'daki şirketlerin performansları, 2025 yılı için sigorta pazarında şekillenecek dengelerin habercisi niteliğinde. Özellikle yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin güçlü üretim rakamları, yılın geri kalanında da rekabetin hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor.