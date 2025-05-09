Altın fiyatları yükseldi mi? Altın almalı mı satmalı mı? 9 Mayıs Cuma canlı altın fiyatları

Bununla birlikte Başkan Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında ticaret anlaşmalarının devam edeceğini söylerken, Fed'in son faiz kararını da değerlendirdi.



Faizleri indirme konusunda çağrı yaptığı Fed Başkanı Powell ile konuşmanın "bir duvarla konuşmak gibi" olduğunu söyleyen Trump, "İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz indirdi, Çin indirdi, onun dışında herkes faiz indiriyor. 'Çok geç Powell.' Bu, onun lakabı." dedi.



Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını yinelemesiyle güçlenen dolar endeksi ise dün tekrardan 100 seviyesinin üzerine çıktı. Endeks yeni işlem gününde ise yüzde 0,1 azalışla 100,5'te bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi ile yurt dışında BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.