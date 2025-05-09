Asılsız ihbarın cezası artıyor

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden yeni kanun teklifine göre 112'yi meşgul etmek amacıyla yapılan aramalara uygulanan idari para cezalarında artışa gidilecek. Yeni düzenleme kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden veya yanlış ihbarlarda bulunan kişiler için para cezaları artırılacak.

1500 TL'YE ÇIKACAK

BUNA göre mevcut uygulamada 250 TL olan idari para cezası 1500 TL'ye çıkarılacak. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak. Geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen çağrıların yüzde 28`i asılsız çıkmıştı. Çağrılardan yüzde 38`i anons sırasında kapanırken, yüzde 34`ü ise gerçek ihbarlardan oluşmuştu. Yılbaşından bu yana ise asılsız çağrı oranı yüzde 30 seviyelerinde seyretmişti.