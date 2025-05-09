Aydın’a TOKI müjdesi

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Aydın'daki vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak adına yeni projelerin hayata geçeceği müjdesini verdi. Aydın'daki kentsel dönüşüm ve konut projeleri üzerine Toplu Konut İdaresi Başkanı Mustafa Levent Sungur başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen katıldı. Görüşmede, Aydın ve ilçelerindeki TOKİ yatırımları masaya yatırılırken kentsel dönüşüm projeleri, bölgedeki konut ihtiyacı ve çözüm önerileri ele alındı. Sungur, Aydın'daki vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak adına yürütülen projelerin yani sıra yeni sosyal konutların inşa edileceğini söyledi.