İŞKUR’dan rekor istihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İŞKUR hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen uygulamaların istihdam üzerindeki olumlu etkilerinin devam ettiğini belirtti.

'AÇIK İŞLERİ TESPİT ETTİK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam etiklerini belirtti.

Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İŞKUR aracılığıyla hayata geçirdiğimiz uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam ediyoruz. Ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 743 bin 951 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatında yaşanan değişimleri değerlendirerek ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."

İŞKUR'UN İSTİHDAMDAKİ ROLÜ

437 bin 291 işe yerleştirme

1 milyonun üzerinde görüşme

255 bin 891 iş yeri ziyareti

743 bin 951 açık iş tespiti

Çalışma hayatında yaşanan değişimler dikkate alınarak, ülkenin ihtiyaçlarına uygun program ve politikaların uygulanmasına devam edileceği açıklandı. Bu kapsamda, istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının güçlendirilmesi hedefleniyor.