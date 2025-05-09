Köprübaşı çileği genç çiftçilerle yaygınlaştırılacak

MANİSA'NIN Köprübaşı ilçesinde coğrafi işaretli çileğin üretiminin yaygınlaştırılması için genç çiftçilere üretim bilgisi, pazarlama danışmanlığı ve fide desteği sunulacak. Başkaya, teşvikte genç çiftçilere odaklandıklarını belirterek, şöyle konuştu: "İlçemiz devamlı göç vermekte ve şu anda 12 bin 800'lere kadar düşen nüfusumuz var. Çileği, genç nesillerimize tekrar kazandırmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde çileklerin daha güzel bir verime tekrar dönmesi için üretim süreciyle ilgili bilgiler vereceğiz. Gençlerimizi ilçemizde tutmak için elimizden geldiği tüm çabaları sarf ediyoruz."