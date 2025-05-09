Rekabet Kurumu’ndan ünlü süt firmalarına soruşturma

REKABET Kurulu, çiğ süt alımında faaliyet yürüten 40, süt yemi satışı pazarında yer alan 3, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışını yapan 13 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt alımı, süt yemi satışı, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler ile Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneğinin fiyat tespiti, pazar paylaşımı, rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı. Buna göre kurulca, aralarında Pınar, Eker, Teksüt ve Ekiciler gibi markaların da bulunduğu 56 teşebbüs hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.