2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZFAŞ ve Demos Fuarcılık işbirliğiyle Fuar İzmir'de düzenlenen fuarın açılışında, kentin yeniden sanatla buluşturulduğu bir ortamda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kendimizi geliştirmeyi çok istiyoruz. İzmir'in her köşesinde sanatı daha fazla var etmek, sanatçıya daha fazla olanak sağlamak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Tugay, fuarda 1500'ün üzerinde yerli ve yabancı sanatçıya ait 8 binden fazla resim ve heykelin sergilendiğini ifade etti. Fuarda devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay sahne aldı. Program kapsamında bugün saat 19.30'da caz sanatçısı Kerem Görsev, yarın 19.30'da tenor Hakan Aysev konser verecek. Fuar, 11 Mayıs'a kadar 11.00 ile 19.00 arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.