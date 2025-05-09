Türkiye’nin en büyük tren feribotu Bandırma-Tekirdağ arası seferine başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD tarafından ihale edilen, Bandırma-Tekirdağ arası Tren Ferry seferi başladı. 198 metrelik boyu, 807 metre ray uzunluğu ve 60 vagon kapasitesi ile 'Türkiye'nin en büyük tren feribotu' ünvanına sahip olan Erdeniz Tren Feribotu'nun ilk seferi için Çelebi Bandırma Limanı'nda düzenlenen törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu katıldı.

Çelebi Bandırma Limanı'nda törenle ilk seferine uğurlanan Erdeniz Tren Feribotu'nun, ulaşım süresini yüzde 60 oranında azaltacağını, böylelikle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Anadolu'dan ve Ege'den gelen vagonların Marmara Denizi'ni tren feribotu ile geçip Avrupa'ya ulaşımını sağlayacak olan Tren Ferry seferleri ile Marmara Denizi üzerinden Avrupa'ya hızlı ve güvenli ihracat yapılacağını belirtti.