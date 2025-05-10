Bakan Yumaklı İzmir’den uyardı: Bu yıl risk çok büyük

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilk olarak İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret eden Bakan Yumaklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Yumaklı, program kapsamında Orman Benim Kampanyası Programına katıldı. Burada konuşan Yumaklı 2024'ün son 145 yılın en sıcak yılı olduğunu belirterek, "Meteorolojik veriler, bu yılın da çok yüksek riskte olduğunu bize gösteriyor" dedi. Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak ve orman varlığını artırmak için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak "Bunun en somut örneği de son 22 yılda bu güzel ülkemizin topraklarına ekmiş olduğumuz 7,5 milyar tohum ve fidandır. Ormanlarımız bir taraftan çoğalırken, diğer taraftan da iklim değişikliği kaynaklı tehditlere her yıl çok daha fazla maruz kalıyoruz. Bu tehditlerin en önemlisi de orman yangınları. Son 10 yılda yanan orman alanı, bir önceki 10 yılda yanan orman alanının iki katı" dedi.

'YANGINLARA HAZIRIZ'

İklim değişikliğinin sıcaklık artışlarına neden olduğunu söyleyen Yumaklı "Dünyadaki son 9 yıl, 1880 yılından bu yana en sıcak 9 yıl oldu. 2024, son 145 yılın en sıcak yılı oldu, 23 Temmuz 2024 ise yine son 145 yılın en sıcak günü oldu. Meteorolojik veriler, bu yılın da çok yüksek riskte olduğunu bize gösteriyor. Eğer hava sıcaklığı çok fazla ise nem oranı düşükse bir de rüzgar varsa işte orada yapılmaması gereken tek şey ateş yakmak çünkü yangın çıkmak için neredeyse bir sebep arıyor" diye konuştu. Büyük orman yangınlarının küçük hassasiyet ve dikkatle önünün kesilebileceğini anlatan Yumaklı, şöyle devam etti;"Orman yangınlarıyla mücadelede en etkin yöntem, yangınının hiç çıkmamasını sağlamak. Dolayısıyla biz de arkadaşlarımıza bunu hedef olarak verdik. Arkadaşlarımız 2024 yılının sonbaharından itibaren köy köy dolaştı ve orman yangınlarıyla mücadelenin önemini anlattı. Genç kardeşlerimiz, çocuklarımız ve gönüllülerimizle bu mücadeleyi el ele, omuz omuza yürütmemiz gerekiyor." Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, 27 uçak, 105 helikopter ve 25 bin personelle orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarını dile getirdi.