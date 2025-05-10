Bayraktar: Kalkınma yolu enerji yolu olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Oruç Reis gemisinin Somali'de petrol bulduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Sismik çalışmalar netice vermemişken, sondaj neticesini almamışken, 'Somali'de bir şey bulduk' diye bir açıklama yapmamız söz konusu olamaz. Zaten böyle bir açıklama yapmadık. Biz sismik çalışmayı yapmadan, sondajı görmeden bir netice açıklamıyoruz" dedi.

GABAR'A DAVET

IRAK-TÜRKİYE petrol boru hattından 19 aydır akış olmadığını anlatan Bakan Bayraktar, Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret ederek, "Kalkınma Yolu, enerji yolu haline gelebilir" dedi. Bayraktar, Gabar'da günlük 81 bin varil petrol üretildiğini belirterek, "En üst seviyelere doğru yaklaşıyoruz. Gabar'ın kuzeybatı bölümlerinde yeni aradığımız sahalar var" değerlendirmesini yaptı. Bayraktar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve vekilleri, 19 Mayıs'ta Gabar'a davet ettiğini açıklayarak, "Gabar'ı görsünler, hakikaten bunlar milli meseleler, ülkenin bu meselelerinde birlik olması lazım. Onun için gelip görmelerini bekliyoruz" dedi.