Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 4 ayda 64,2 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de nisanda 19 milyon 74 bin 321 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini belirterek, "Ocak-nisan döneminde direkt transit yolcularla birlikte 64 milyon 250 bin 267 yolcuya hizmet verildi" dedi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 73 bin 657, dış hatlarda 71 bin 151 olduğuna işaret eden Uraloğlu, böylece uçak trafiğinin üst geçişlerle 193 bin 894'e ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, nisanda uçak trafiğinin üst geçişler dahil 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 arttığını belirtti.

İÇ ULAŞIM RAKAMLARI

Aynı ayda iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 102 bin 796, dış hat yolcu trafiğinin de 10 milyon 954 bin 959 olduğunu belirten Uraloğlu, "Nisanda direkt transit yolcularla birlikte 19 milyon 74 bin 321 yolcu seyahat etti. Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil yolcu trafiğinde yüzde 5,6 artış gerçekleşti. Nisanda iç hatlarda 71 bin 97 ton, dış hatlarda 321 bin 508 ton olmak üzere taşınan yük miktarı 392 bin 606 tona ulaştı" bilgisini paylaştı. Ocak-Nisan döneminde havalimanlarına iç hatlarda 278 bin 513, dış hatlarda 236 bin 31 uçağın iniş-kalkış yaptığına, böylece üst geçişlerle birlikte 693 bin 916 uçak trafiğine ulaşıldığına dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;"Söz konusu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 6 arttı. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 28 milyon 783 bin 776, dış hat yolcu trafiği 35 milyon 413 bin 937 oldu. Ocak-nisan döneminde direkt transit yolcularla birlikte 64 milyon 250 bin 267 yolcuya hizmet verildi. Nisan sonunda hizmet verilen direkt transit dahil yolcu trafiği, 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 3,4 arttı. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği, iç hatlarda 256 bin 876, dış hatlarda 1 milyon 174 bin 642 ton olmak üzere 1 milyon 431 bin 519 tona ulaştı."