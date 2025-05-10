MESAM uyardı: Müzik her yerde ücretli olacak

Restoranlardan kuaförlere, düğün salonlarından mağazalara kadar halka açık müzik çalan tüm işletmelerde artık müzik için telif ödenecek. MESAM Başkanı Recep Ergül yabancı müzik için de aynı ödemenin yapılacağını dikkat çekerek, "Günlük 16 liralık bedel için yaygara koparılıyor, bu sanatçının emeğidir" dedi. MESAM Başkanı Ergül, halka açık alanlarda yapılan müzik yayınlarında telif hakkı ödenmesinin yasal zorunluluk olduğunu dikkat çekerek "Telif ödemeleri işletmelere yük olmaktan uzak. Bir berberin günlük ödeyeceği telif bedeli sadece 16 lira. Bu rakamlar yaygara koparılacak düzeyde değil" dedi. Ergül, "Müzik olmadan düğün olmaz. Bir eserin maliyeti 300-500 bin lira arasında değişiyor, sanatçının ayakta kalabilmesi için bu ödemeler yapılmalı" ifadelerini kullandı.