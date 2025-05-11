İŞKUR'dan çalışan annelere 348,2 milyon lira destek

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sürdürülebilir istihdam sağlanması için destekler sunulmaya devam ediliyor. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdüren kurum, çalışarak çocuğunu büyütmek isteyen kadınlara yönelik 2016'da hayata geçirdiği yarım çalışma ödeneğiyle çalışan annelerin iş ve aile yaşamlarını dengelemelerine imkan sağlıyor.

Bu kapsamda doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde destek veren kurum, ortaya çıkan gelir kaybını kısmen de olsa gideriyor. Çalışan annelerin iş hayatından kopmamaları ve çocuklarını sağlıklı şekilde büyütebilmeleri için sağlanan yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlandı, toplam 348,2 milyon lira destek verildi.