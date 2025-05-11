Kurbanlık hayvan seçimi bu yıl büyükbaş oldu

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla çiftliklerde hareketlilik başladı. Geçen yıla oranla kurbanlık satışlarında artış yaşandığına dikkat çeken işletmeciler, vatandaşların bu yıl büyükbaş hayvana daha fazla rağbet gösterdiğine dikkat çekiyor. Büyükbaş kurbanlıklarda 300 kilodan başlayarak 1 tona kadar hayvanlar olduğunu, fiyatın 250 bin liradan 300 bin liraya kadar gittiğini, 19 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar hisseleri olduğunu ifade eden işletmeciler "19 bin liralık hisseli hayvanlarımız genellikle 2, 3, 4 doğum yapmış inekler, 23-25 bin lira arası genç ineklerimiz, 25 bin liralık düvelerimiz var hiç doğum yapmamış hayvanlar, 30, 35, 40, 45, 50 bin gibi de danalarımız var. Bu da hayvanın büyüklüğüne, hisse sayısına göre değişmektedir" diyor.