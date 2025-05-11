Manisalı üreticilere yerli tohumdan fide desteği

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahibi üreticiler için hayata geçirdiği yerli tohumdan ücretsiz fide desteğini gerçekleştirdi. 70 bin domates, biber ve patlıcan fideleri üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye, üreticilere destek amacıyla yerli tohumlardan yetiştirdiği 70 bin adet sebze fidesi dağıttı. Çiftçilere destek olmak amacıyla kendi serasında ürettiği tamamı yerli tohumlardan domates, biber ve patlıcan fidelerini ücretsiz olarak dağıtıldı. Düzenlenen dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, fideleri üreticilere kendi elleriyle verdi.