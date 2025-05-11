Türkiye’de en çok Almanlar patent başvurusu yaptı

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT), yılın ilk çeyreğinde 1464'ü yerli, 1705'i yabancı olmak üzere toplam 3 bin 169 patent başvurusunda bulunuldu. Martta toplam yerli patent başvurusu 513'ü buldu. Yabancı patent başvuruları ise martta 2024'ün aynı ayına göre yüzde 10 azalışla 586 oldu. Ocakta 541, şubatta 578 yabancı patent başvurusu yapıldı. Ocak-mart dönemindeki yabancı patent başvurusu 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 azalışla 1705 olarak kayıtlara geçti. TÜRKPATENT'e mart ayında patent başvurularında ülkelerin dağılımına bakıldığında Almanya'nın 106 ile ilk sırada yer aldığı görüldü.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Bu ülkeyi 74 ile ABD, 63 ile İtalya, 39 ile İsviçre, 37 ile Fransa, 28 ile Güney Kore, 26 ile Hollanda, 23 ile Birleşik Krallık, 21'er ile Çin ve Japonya, 17'şer ile İsveç ve Finlandiya, 13 ile Danimarka, 12 ile Avusturya, 11 ile Belçika'dan gelen başvurular takip etti. Bu yılın ocak-mart döneminde de en fazla yabancı başvuru 342 ile Almanya'dan yapıldı. Bu ülkenin ardından 256 ile ABD, 145 ile İtalya, 114 ile Fransa, 109 ile İsviçre sıralandı. Mart ayında patent başvurularının illere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla başvurunun 204 ile İstanbul ve 97 ile Ankara'dan yapıldığı görüldü. Bu illeri 31 ile İzmir, 16 ile Bursa, 12 ile Düzce, 9'ar ile Antalya, Kocaeli ve Konya, 8'er ile Adana, Kayseri ve Manisa, 6 ile Eskişehir, 5'er ile Aydın, Elazığ, Gaziantep ve Tekirdağ izledi. Yılın ilk 3 ayında İstanbul'dan 570, Ankara'dan 267, İzmir'den 86, Bursa'dan 53, Kocaeli'den 46 patent başvurusu yapıldı.