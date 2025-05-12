Evlilik kredisi borçlarının silinmesi gündemde

Efendioğlu konuyla ilgili "Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir" açıklamasında bulundu.