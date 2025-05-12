Muhteşem üçlüde ihracat 1 milyar doları aştı

TÜRKİYE'NİN üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde 2024/25 sezonunun geride kalan diliminde ihracat yüzde 9'luk artışla 924 milyon dolardan 1 milyar 5 milyon dolara yükseldi. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yüzde 10'luk artışla 360 milyon dolardan 396 milyon dolara ulaştı.

Geçen sezonki ihracat tutarının yüzde 6 gerisinde kalan kuru kayısıdan elde edilen döviz tutarı 317 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre 2023/24 sezonunda Türkiye, 269 bin tonluk kuru meyve ihraç etmişken, 2024/25 sezonunun aynı döneminde 226 bin tonluk kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihraç etti.

'TÜRKİYE KURU MEYVE AMBARI'

TÜRKİYE'NİN Dünya kuru meyve ambarı olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türk üreticilerinin bin bir emekle ürettikleri kuru meyveleri Türk ihracatçılarının dünyanın dört bir tarafına ihraç ederek katma değere dönüştürdüklerini paylaştı.