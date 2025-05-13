ABD ve Çin anlaştı Altın fiyatları çakıldı

Altının ons fiyatı, 4 ay üst üste yükselmesinin ardından ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşmaya varmasıyla, dün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek bazı maddelerde anlaştı. Buna göre, taraflar ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürüleceği ve Çin'in de aynı süre zarfında ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği konusunda mutabık kaldı. ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürecekleri konusunda anlaşmalarının ardından küresel piyasalarda risk iştahının artması ve yatırımcıların güvenli liman taleplerinin azalmasıyla altının ons fiyatında kayda değer düşüşler görüldü.

DEĞER KAYBETTİ

Tarife söylemleri ve uygulanan gümrük vergilerinin yarattığı endişelerin etkisiyle ocaknisan döneminde rekorlar kırarak yükselen altının ons fiyatı 21 Nisan'da 3 bin 500 doları test etmişti. Jeopolitik riskler ve tarife söylemleriyle mayıs ayında yükselişle başlayan altının ons fiyatı 5 Mayıs'ta 3 bin 434 dolara kadar yükseldi. Geçen hafta tarifelere yönelik gelen olumlu haberlerle gerilemeye başlayan altının ons fiyatındaki düşüşler, bu hafta açıklanan anlaşma haberiyle daha da sertleşti. Dün ons altının fiyatı 3 bin 207 dolara kadar gerildi.