Batıçim’den yeniden yapılanma kararı

BATIÇİM, Bornova'daki fabrikanın kiralanması, unvan değişikliği ve gayrimenkul yatırım fonları kurulması yönünde aldığı kararlarla organizasyonel ve finansal yapısında stratejik bir dönüşüm başlatıyor. Yeni strateji kapsamında; Bornova Fabrikası, üretim faaliyetleri kesintiye uğramadan, Batıçim iştiraki Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'ye kiralanacak. Bu geçici yapı, ileride geliştirilecek gayrimenkul projeleri hayata geçene kadar sürdürülecek. Batıçim'in unvanı 'Batıçim Batı Anadolu A.Ş.' olarak değişecek; Batısöke ise 'Batıçim Çimento Sanayi Türk A.Ş.' unvanını kullanacak.