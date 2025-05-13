Düğün salonlarında yeni dönem başladı

TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yetkilileri, düğün salonlarında çalınan müziklerin telif haklarıyla ilgili düzenleme kapsamında salon işletmecileriyle sözleşme imzalamaya başladı. MESAM Başkanı Recep Ergül bir düğün salonunu ziyaret etti. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında çalınan müziklerin telif hakları için MESAM ile mekan işletmesi arasında lisans sözleşmesi imzalandı.

Ergül, "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun (FSEK) verdiği yetkiyle buradan telif talep edeceğiz. Bir düğün salonundan yıllık alınacak telif 6 bin 500 liradır. Bir düğün için de 65 liraya tekabül ediyor. Yani bugün istedikleri müzikleri çalabilecekler, bedeli 65 lira. Bu para kimin parası? Bu para söz yazarı, besteci ve aranjörlerin parası" diye konuştu.