Emekliler ve emekli adayları dikkat! İkramiye için son iki hafta

Milyonlarca emekli, dul yetim maaşı alan ve diğer hak sahipleri bu yılın ikinci ikramiyesi için gün sayıyor. Ramazan Bayramı ile birlikte ödenen ilk ikramiyeler artırılmış ve 4 bin liraya çıkartılmıştı. Böylece emeklilerin yıllık ikramiye tutarı 8 bin liraya çıkmıştı. Bu yılın ikinci ikramiye ödemesi ise Haziran ayının ilk haftasında Kurban bayramı öncesinde yapılacak. Bu ikramiyeyi halen emekli olanlar, dul yetim maaşı alanlar ve diğer hak sahipleri alacak. Yeni emekli olacaklar için ise önümüzde iki haftalık bir süreç var. Bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK'dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor.