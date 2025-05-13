Emekliler ve emekli adayları dikkat! İkramiye için son iki hafta

Dolayısıyla emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, malulen emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyorlar. Yani ikramiye hak etmek için ikramiyenin ödendiği tarihte SGK'dan maaş alıyor olmak lazım. Emeklilik başvuruları hangi ay yapılmışsa ödemeler bir sonraki ayın 1'inden itibaren hesaplanıyor.

Dolayısıyla 31 Mayıs tarihine kadar (bu tarih dahil) emeklilik için başvuranların maaş hesapları 1 Haziranda başlatılacak.

Bu yüzden Haziran'da ödenecek ikramiyeyi hak etmek için Mayıs sonuna kadar başvuruyu tamamlamak gerekiyor.