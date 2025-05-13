İzmir’den Türkiye’ye örnek olacak çalıştay

İzmir'de gençlerin istihdamına ışık tutacak önemli bir çalıştay düzenlendi. İESOB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği altında düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Durmuş Can, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İESOB Başkanı Yalçın Ata'ya mesleki eğitim konusundaki hassasiyetinden ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Çalıştaydan çıkacak sonuçların mesleki eğitim alanında Türkiye'ye ışık tutacağını belirten Yalçın Ata ise, "İzmir'de esnaf kuruluşları ile milli eğitim arasında ilk kez böylesine geniş çaplı bir organizasyon düzenleniyor. Türkiye'de mesleki eğitimin önünü açacağına inandığım sonuçlardan ülke çapındaki esnaf kurumları ve milli eğitim teşkilatları da yararlanacaktır. Bu nedenle çalıştayımızı, ülkemizin geleceği için atılan çok değerli bir adım olarak görüyoruz" dedi. 10 çalışma gurubunun oluşturulduğu çalıştayda bir masa sadece esnaf sanatkarların mesleki eğitimde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konu başlığına ayrıldı. Çok sayıda oda başkanının aktif olarak masa çalışmalarında yer aldığı çalıştaya, İzmir'deki 30 ilçenin Milli Eğitim Müdürlerinin yanı sıra Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki Teknik Anadolu Liseleri ve Özel Eğitim Meslek Liseleri Müdürleri de katıldı.

ESOB Başkanı Yalçın Ata, "Alın teriyle ekonomiye katkı koyan, istihdam yaratan her bir esnafımız aynı zamanda bir eğitimcidir" dedi.

DEV ÇALIŞMA KADROSU

Öğrencilerin okuldaki teorik eğitimin yanı sıra işletmelerde edineceği pratik bilgilerle de donatılması gerektiğini söyleyen İESOB Başkanı Yalçın Ata, "Alın teriyle ekonomiye katkı koyan, istihdam yaratan her bir esnafımız aynı zamanda bir eğitimcidir, bir rehberdir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar ancak nitelikli mesleki eğitim ile mümkündür. Meslek sahibi olmak, ekmek sahibi olmak demektir. Meslek eğitimi gençlere özgüven aşılar, topluma faydalı nesiller yetiştirir. Buradaki örnek işbirliğini yaygınlaştırdıkça; daha aydınlık yarınlar inşa edeceğiz. Burada attığımız her adım, geleceğin üreten Türkiye'sine yatırımdır. Sizlerin emekleriyle, öğrencilerimizin omuzlarında bu ülke daha parlak yarınlara taşınacaktır. Böylesine vizyonel bir girişimin hayata geçirilmesi için tam destek veren değerli Valimiz Dr. Süleyman Elban'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Ömer Yahşi'ye teşkilatım adına şükranlarımı sunarım" diye konuştu.

TEMEL SORUNLAR

BAŞKAN Ata'nın çalıştayda aktardığı ve katılan müdürlerin beğenerek 'nokta atışı konular' olarak değerlendirdikleri başlıklar ise şöyle sıralandı: "Esnaf teşkilatının en önemli sorunu yetiştirilecek çırak öğrenci bulamamasıdır. Sorun, öğrencilerin örgün eğitimde kalma süresinin uzamasından kaynaklanmaktadır. Doğru yönlendirme, işletme koşullarının iyileştirilmesi başarıyı getirecektir. Alttan yetişen çırak sayısının azalması, nitelikli işgücü ihtiyacını artırmaktadır. Her aile evladının beyaz yakalı meslek gurubunda yetişmesini istemektedir. Oysa Türkiye'nin her meslekte çalışacak kalifiye elemana ihtiyacı vardır. Gençler doğru bilgilendirilmeli, mesleki eğitimi özendirecek çalışmalara ağırlık verilmelidir. 3308 sayılı kanun kapsamı dışından alınan ustalık belgeleri de geçerli sayılmalıdır."