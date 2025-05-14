İşsizlik Sigortası Fonu 4 ayda 68,5 milyar lira büyüdü

İŞSİZLİK Sigortası Fonu, bu yılın ilk dört ayında 68,5 milyar lira büyüyerek, 427 milyar 483 milyon liralık varlığa ulaştı. Geçen yılı 358 milyar 971 milyon lirayla kapatan fon, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyümesini sürdürüyor.

Bu yılın ilk dört ayında 68,5 milyar lira büyüyen fon, nisan ayı sonu itibarıyla 427 milyar 483 milyon liralık varlığa ulaştı. Söz konusu dört aylık dönemde fonun gelirleri 146 milyar 83 milyon lira olurken, giderleri ise 77 milyar 572 milyon lirayı buldu. 2025'te 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için en düşük işsizlik ödeneği miktarı mevcut asgari ücretle 10 bin 323 lira olarak uygulanıyor.