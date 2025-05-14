İzmir’de büyük potansiyel var”

İZMİR'İN nitelikli göç aldığını ve artan nüfusla birlikte özellikle kent merkezinde çok katlı rezidansların birbiri ardına yükseldiğini belirten Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatör İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Tozburun, sektördeki deneyim ve referanslarıyla zemin proje ve uygulamalarında tercih edildiklerini dile getirdi.

Halen Karşıyaka, Alsancak ve Bayraklı'da toplam 5 şantiyede birden çalıştıklarını kaydeden Batuhan Tozburun, "Alsancak ve Bornova'da 3 şantiyede yeni çalışmalara ise kısa sürede başlayacağız. Zemin mühendisliği ve temel çalışmaları alanında 200 kişiye yakın deneyimli bir ekip ve geniş bir makine parkına sahibiz. Jet grout, baret kazık ve diyafram duvar gibi farklı uygulamaları aynı anda yapabiliyoruz. Yıllık toplamda 100 bin metrelik önemli bir iş hacmine ulaştık. İzmir'in en prestijli yapı firmalarına profesyonel çözümler sunuyoruz. İzmir dışında Aydın, Denizli ve Manisa'da da zemin çalışmaları yapıyoruz. Konut ve ticari alanların yanı sıra; karayolları, metro ve yeraltı yapıları, köprü ayakları, yüksek katlı yapılar gibi uzmanlık gerektiren hizmetleri de veriyoruz" diye konuştu.

'YÜZDE YÜZ BÜYÜDÜK'

GEREK iş hacmi gerekse de referanslar anlamında iyi bir seviyede olduklarını belirten Tozburun, "Bölgesel hizmet vermemize rağmen Türkiye'de zemin konusunda sektördeki ilk 5 firma arasında yerimizi aldık. Son 5 yılda beri her yıl ortalama yüzde 20 büyürken geçtiğimiz yıl bu büyüme oranı yüzde yüze ulaştı. Sektörde çok önemli deneyim ve referanslara da sahibiz. Ege Bölgesi'nden sonra İstanbul ve Ankara'da da hizmet vermek için planlamalar yapıyoruz" ifadesini kullandı.

"DEPREM BİRİNCİ GÜNDEM OLMALI"

DEPREM tehdidine karşı, zemin mühendisliğinin önemine dikkat çeken Batuhan Tozburun "Deprem ülkenin en öncelikli sorunlarının başında geliyor. Zemin iyileştirme çalışmaları binaların ömrünü uzatıyor ve projeye değer katıyor. Olası bir depremde ülke olarak çok büyük kayıplar verebiliriz. İzmir, birinci derecede deprem bölgesi üzerinde yer alan bir kent olarak risk altında. Kentsel dönüşümle birlikte yaşlı ve depreme dayanıksız konut stoğunun bir an önce ada bazlı olarak dönüştürülmesi gerek."