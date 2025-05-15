Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren açıklama! Ev kadınlarına emeklilik mi geliyor? Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Asgari ücrete ve emekli aylığına ara zam yapılması konusunda ise Işıkhan, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken" ifadesini kullandı.



