SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS PERŞEMBE! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 3 bin 927 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 520 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 60 liradan satılıyor.





Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 152 dolar seviyesinden işlem görüyor.



ABD ile Çin'in karşılıklı olarak gümrük tarifelerini 90 gün erteleme kararı almasının ardından küresel ekonomiye ilişkin büyüme endişeleri sınırlı da olsa hafiflerken, dünya genelinde azalan jeopolitik ve siyasi riskler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.



Bugün İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış görüşmeleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.