Ticaret Bakanlığı’ndan tatilcilere rezervasyon uyarısı

TİCARET Bakanlığı, tatil amaçlı rezervasyon yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu. Bakanlığın, 2023'ten bugüne kadar 9 firma hakkında düzenlenen 7 soruşturma raporunun cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirildiği bildirilen açıklamada, 21 firma hakkındaki denetim faaliyetleri neticesinde yaklaşık 16 milyon lira idari para cezası uygulandığı, 19 firma hakkındaki denetim sürecinin ise devam ettiği kaydedildi.

BİLGİLERE DİKKAT

AÇIKLAMADA, tüketicilerin tatil için rezervasyon yaptırırken mağdur olmalarını önlemek amacıyla dikkatli davranmaları gerektiğine dikkat çekilerek, şu uyarılarda bulunuldu; "Sosyal medya gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca kayıtlı olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerine ilişkin bilgileri www.kulturturizm.gov.tr ve www. tursab.org.tr adreslerinden sorgulayabilir. Satın alınan hizmete ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi gerekmektedir."