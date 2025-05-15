Toplanan inek sütü miktarı martta 1 milyon tonu aştı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, martta yıllık bazda yüzde 2,9 artarak 1 milyon 15 bin 647 tona ulaştı. Ocak-mart döneminde ise 2024'ün aynı dönemine göre, yüzde 1,4 artışla 2 milyon 854 bin 383 ton oldu. İçme sütü üretimi, martta yüzde 6,2 artarak 148 bin 525 ton oldu. Bu yılın üç ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 1,1 yükselişle 431 bin 927 tona çıktı. Yoğurt üretimi ise martta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1 azalarak 104 bin 713 tona gerilerken, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 artışla 312 bin 698 tona ulaştı. İnek peyniri üretimi martta yıllık bazda 0,9 artışla 71 bin 273 tona çıkarken, ocak-mart döneminde ise yüzde 0,4 azalışla 207 bin 573 ton oldu. Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yüzde 0,4 azalışla 70 bin 234 tona düştü. Tereyağı ve sade yağ üretimi ise 9 bin 546 ton oldu.