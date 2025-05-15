Turizmcinin gözü bayram tatilinde

BU yıl Kurban Bayramı, 5 Haziran Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayıp 9 Haziran Pazar günü sona eriyor. Hafta sonlarıyla birleştirilerek tatilin 9 güne çıkarılması beklentisi gündemde.

TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, yaz sezonunun güçlü başlayacağını söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayramda da benzer bir beklenti olduğunu belirterek, "Tatilin uzatılması yönünde hem turizmcilerden hem de vatandaşlardan yoğun talep var" dedi. Tatil süresinin erkenden duyurulmasının önemine değinen Yurtcan, "Tatil uzatılacaksa kararın erken açıklanması gerekir. Bu hem vatandaşların planlama yapabilmesi hem de turizmcilerin hazırlıklarını tamamlaması açısından kritik" ifadelerini kullandı.

SEZON İYİ BAŞLAYACAK

YURTCAN, Kurban Bayramı'nın, Hristiyan dünyasında kutlanan Pfingsten (Pentekost) Bayramı ile aynı döneme denk gelmesinin uluslararası turizm açısından da önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. "Tatilin uzatılması, iç turizme büyük moral kaynağı olur ve yaz sezonuna güçlü bir başlangıç sağlar" diyen Yurtcan, yetkililerin bu talebi dikkate almasını beklediklerini ifade etti.