Su ürünleri ihracatı 5 yılda rekora koştu

Su ürünleri sektörü, son 5 yılda ihracatını ikiye katlayarak 1 milyar 10 milyon dolardan 2 milyar 20 milyon dolara taşıdı. Muğla'dan 2024 yılında 93 bin 122 ton su ürünleri ihraç edilerek 625 milyon 600 bin dolar gelir elde edildi. Türkiye'de 2002 yılında bin 245 olan su ürünleri yetiştiricilik tesisi sayısı 2024 yılı sonunda yüzde 94'lük artışla 2 bin 427'ye yükseldi. Bu artış üretime de yansıdı.

Sinan Kızıltan, büyük ölçekli gemilerin gelişmiş teknoloji sebebiyle balıkçılığı daha verimli hale getirdiğini söyledi

KAPASİTE 850 BİN TON

2002 yılında 50 bin ton olan yetiştiricilik kapasitesi, 2024 yılı sonunda 850 bin tona ulaştı. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, "Türk su ürünleri sektörü son yıllarda Türk somonu türünde önemli yol kat etti. 2019 yılında 29 milyon dolar olan ihracatımız 2024 yılı sonunda 498 milyon dolara ulaştı. 5 yılda 1 milyar doları aşan ihracat artışını Türk somonu domine etti. Levrek ihracatımız 331 milyon dolardan 570 milyon dolara, çipura ihracatımız 286 milyon dolardan 508 milyon dolara çıktı. İhracatımızdaki artışı bu üçü sırtladı" dedi. Kızıltan, "2002'de 50 bin olan tesis kapasitemiz, 2024 itibarıyla 850 bine ulaşmış durumda ve bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. .