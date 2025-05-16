Zirai dondan zarar gören üreticilere destek

TARIM ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, don zararının yoğun hissedildiği Manisa'ya bir ziyaret gerçekleştirerek bağ alanlarında incelemelerde bulundu. Sahada yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Emiralioğlu, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Genel Müdür Yardımcısı Emiralioğlu yaptığı açıklamada, "10 Nisan 2025 gecesi itibariyle Manisa'da yaşanan zirai don felaketi, başta üzüm olmak üzere kiraz, kayısı, şeftali, zeytin ve diğer birçok meyve türünde ciddi zararlara yol açmış; alın teriyle yoğrulan ürünlerimizde kayıplar meydana gelmiştir. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, TARSİM'e ulaşan 30 bin hasar ihbarı doğrultusunda 140 eksperle geçici ekspertiz süreci yürütülmeye başlanmıştır" dedi.