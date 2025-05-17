75 milyonluk itfaiye üssü hizmete girdi

İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB), endüstriyel yangınlara karşı refleks süresini sıfırlamak amacıyla kurulan itfaiye istasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 75 milyon TL yatırımla hayata geçirilen tesis, sanayinin kalbinde güvenli bir gelecek için stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. İAOSB İtfaiye İstasyonu; 5 koğuş, spor salonu, eğitim ve toplantı alanları ile 4 araçlık garaj kapasitesiyle donatıldı. Bölge sanayisine anında müdahale edebilecek altyapıya sahip olan istasyon, yangınlarla mücadele kadar eğitim ve önleyici güvenlik çalışmalarıyla da fark yaratacak.

'STRATEJİK BİR ADIM'

AÇILIŞ töreninde konuşan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, yatırımın sadece yangınla değil gelecekle ilgili alınmış önemli bir güvenlik önlemi olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada, bölgemiz için hayati öneme sahip bir yatırımı hep birlikte hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.