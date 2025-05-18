Elektrik ve elektronik ihracatında hedef 18 milyar dolar

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 4,5 artarak 5 milyar 380 milyon 310 bin dolara yükselirken, sektör temsilcileri ihracatı bu yıl 18 milyar dolara çıkartmayı hedefliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı 2025'in ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstererek 86 milyar 246 milyon 733 bin dolar oldu. Nisanda ihracat yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Elektrik ve elektronik sektörü ise geçen yıl 16 milyar 677,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu yılın 4 ayında 5 milyar 380 milyon 310 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-nisan dönemi ihracatını gerçekleştirdi. Sektör, geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 148,9 milyon dolarlık ihracat yapmıştı. Söz konusu dönemde elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 6,2 olarak hesaplandı.