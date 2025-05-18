Kira artış hızının yazın yavaşlaması bekliyor

Emlak danışmanları, enflasyon oranlarının gerilemesiyle kira artış hızının yavaşlayacağını, yaz itibarıyla fiyatların stabil seyretmesini bekliyor. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kira fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

SEZONLUK GELİŞMELER

Enflasyonun yıllık bazda gerilemeye devam ettiğine dikkati çeken Akçam, nisanda kira artış oranının yüzde 51,8 iken, bu ay yüzde 48,2'ye düştüğünü söyledi. Akçam, "Enflasyondaki düşüşle birlikte kira fiyatlarındaki artış hızı yavaşlayacak. Önümüzdeki dönem kiralık konutta artış oranı da biraz daha aşağı düşecek, yaz itibarıyla kira fiyatlarının stabil seyretmesini bekliyoruz" diye konuştu. Konut arzının önemine işaret eden Akçam, bunun kira fiyatlarında etkili olduğunu dile getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konut arzına ve sosyal konut projelerine yönelik açıklamalarına değinen Akçam, "Sosyal konut tarafındaki barınma ihtiyacı karşılandığı zaman zaten kiralık fiyatları da aşağıya doğru eğilim gösterecek. Kiralık tarafında memurların tayini, öğrencilerin barınma ihtiyacı gibi sezonluk gelişmeler de etkili oluyor" değerlendirmesinde bulundu.