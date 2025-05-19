Aydın’da “Royal Tiago” sevinci

AYDIN'DA Sultanhisar eski Belediye Başkanı Ertegün Ünal, yörede yaygınlaşan kiraz türü "Royal Tiago" yetiştirerek ilk verimi aldıklarını duyurdu. Başkanlık döneminde yörenin jeotermal kaynaklarının daha verimli kullanılması için projeler geliştiren Ünal, "tarım bölgesinde yeni girişimler yaparak yöre insanına istihdam ve ekonomik kazanç imkanı sağlayabileceğimizi düşündüm. Royal Tiago ağaçlarımızdan ilk verimi almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Sultanhisar'ın dağlarında ve Yukarıkavaklı Mahallesinde yetişen erkenci cins kiraz hasatının devam ettiğini belirten Ertegün Ünal, kiraz üreticilerine de bol kazançlar ve kolaylıklar diledi. Ünal, Araştırma Geliştirme amaçlı başladıkları "Royal Tiago" adı verilen kiraz cinsinin ilk meyvesini vermesinin kıvancını paylaştı. Ünal, esnaf bir ailenin çocuğu olarak ilçe ve bölge halkına katkıda bulunmayı hedeflendiğini anlattı